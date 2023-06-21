الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس هيئة قناة السويس يُعلن طرح 20% من أسهم "الرباط وأنوار السفن" في البورصة

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة ستطرح 20% من أسهم شركة الرباط وأنوار السفن في البورصة، مشيرًا إلى أن شركة رابحة جدًا، وهي المسؤولة عن رباط السفن وعن التدخل في الحالات الطارئة وربط السفن في القيسون المخصصة للانتظار في حالات الطوارئ.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الشركة مسؤولة عن إنارة مقدمة المراكب، أثناء العبور للسفن من المجرى الملاحي، موضحًا أن تم الموافقة على إنشاء شركة قابضة بهذا الهدف وسوف تنضم شركة الرباط وأنوار السفن إليها، وسيتم في البداية طرح نسبة 20%، ثم تقييم التجربة تمهيدا لإمكانية طرح شركات أخرى.

وردًا على سؤال حول تكلفة تطوير القطاع الجنوبي، قال "ربيع"، إن الميزانية التي جرى وضعها للتطوير هي 9 مليارات جنيه، وتتحملها هيئة قناة السويس دون التأثير على ميزانية الدولة، حيث يجرى العمل بسواعد مصرية وبكراكات مصرية جرى بنائها لذلك الغرض، كما تجري أعمال التكريك والتوسعة للقناة بمعدل 6 ساعات يوميًا، وهي المدة التي لا تعبر فيها السفن قناة السويس.

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