بـ5 عملات.. هيئة قناة السويس تعلن كيفية تحصيل الرسوم من السفن التجارية والسياحية

تحدث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن العملات التي يتم الحصول عليها أثناء تحصيل الرسوم من السفن التجارية والسياحية.

وتابع خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أذاعته قناة “إكسترا نيوز”، أن العملات التي يتم الحصول عليها أثناء التحصيل تتم من خلال عملة هيئة قناة السويس والتي تسمى “SDR” وهي تحتوي على 5 عملات “الجنيه الاسترليني والدولار واليورو والين الياباني واليوان الصيني”، ولكن الهيئة الآن تحصل من جميع السفن بعملتين فقط “الدولار واليورو”.