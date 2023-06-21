الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بـ5 عملات.. هيئة قناة السويس تعلن كيفية تحصيل الرسوم من السفن التجارية والسياحية

هيئة قناة السويس
هيئة قناة السويس

تحدث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن العملات التي يتم الحصول عليها أثناء تحصيل الرسوم من السفن التجارية والسياحية.

وتابع خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أذاعته قناة “إكسترا نيوز”، أن العملات التي يتم الحصول عليها أثناء التحصيل تتم من خلال عملة هيئة قناة السويس والتي تسمى “SDR” وهي تحتوي على 5 عملات “الجنيه الاسترليني والدولار واليورو والين الياباني واليوان الصيني”، ولكن الهيئة الآن تحصل من جميع السفن بعملتين فقط “الدولار واليورو”.

العملات التي يتم الحصول عليها اثناء تحصيل الرسوم من السفن التجارية والسياحية هيئة قناة السويس السفن التجارية والسياحية SDR الجنيه الاسترليني الدولار اليورو الين الياباني اليوان الصيني

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

أسامة ربيع: 35% زيادة فى إيرادات قناة السويس خلال 2022/ 2023

أسامة ربيع: نخطط لإضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس حتى 2025

6 ميداليات جديدة لبعثة الأولمبياد الخاص في دورة الألعاب العالمية ببرلين

جهاز تنمية المشروعات يقيم معرض "اشتري فن مصري" للمشغولات الحرفية

تأجيل محاكمة مقاول نصب على مواطنين فى مصر القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله