القبض على "بوسى" لنشرها فيديوهات "مثيرة للغرائز"

ألقت مباحث الآداب في القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على فتاة تدعى "بوسي" تنشر محتوى "رقص يثير الغرائز" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين أن المتهمة "بوسي" نشرت فيديوهات مثيرة للغرائز بهدف تحقيق نسب مشاهدة وزيادة التفاعل، والتحصل على أرباح مالية من خلال نشر مقاطع الرقص الخاصة، وتبين من المقاطع التي تم رصدها أنها تحتوي على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز، ونشر الفسق والفجور.

وبتكثيف التحريات، رصدت شرطة الآداب مقاطع الرقص الخاصة بالمتهمة "بوسي"، وتبين من المقاطع التي تم رصدها أنها تحتوي على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر حسابها الشخصي.

تم ضبط المتهمة، واقتيادها إلى القسم للتحقيق في الواقعة، وتم تحرير المحضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.