الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجوم الأوبرا ضيوف الحفل السيمفوني على المسرح الكبير.. السبت

القاهره السيمفوني
القاهره السيمفوني

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلًا بقيادة المايسترو هشام جبر، ومشاركة كورال اكابيلا، تدريب وقيادة مايا چيفينريا، مع المغنيين السوبرانو داليا فاروق، الميتزو سوبرانو چولي فيظي، التينور عمرو مدحت، والباص رضا الوكيل، وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 24 يونيو على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج سيمفونية لـ هايدن، رقصات بوليفيه لـ برودوين، توديم لـ بروكنر.

وتأسس أوركسترا القاهرة السيمفوني، عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ ذلك التاريخ، يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم.

وعلى مدار تاريخه، نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفني، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين وقام بجولات فنية في أرجاء العالم.

السوبرانو داليا فاروق القاهرة السيمفوني المايسترو هشام جبر أوركسترا القاهرة السيمفوني المسرح الكبير

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