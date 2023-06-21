الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة ربيع: مشروع تطوير القطاع الجنوبى لقناة السويس له عائد كبير على مصر

أسامة ربيع
أسامة ربيع

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن ما تم تنفيذه من مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، قائلًا إنه تم تنفيذ أكثر من 90% من المشروع من 132 إلى 162 كيلومترًا، وسيتم استكماله خلال شهرين.

وتابع، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك قاطرات تحسبًا لحدوث أي عطل للمساعدة في تحرك السفن، حيث يتم استخدام 45 قاطرة في اليوم الواحد، مما يساعد على عدم وقوع أي حوادث في المستقبل.

وأكد أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس مستدام وله عائد كبير على مصر من خلال استيعاب عبور السفن الكبرى عبر الممر الملاحي، حيث وصل عرض المشروع إلى 52 مترًا، ويتميز بأنه صخري صلب، لتقليل عملية تأثير التيارات المائية.

ونوه بأن تطوير القطاع الجنوبي للقناة قائم منذ عام 1990 نظرًا لصعوبة الأمر، ولكن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت قناة السويس تطويرًا لم يسبق له مثيل.

رئيس هيئة قناة السويس قناة السويس هيئة قناة السويس أسامة ربيع الفريق أسامة ربيع السويس مشروع القطاع الجنوبي لقناة السويس

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