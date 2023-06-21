الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب اليوم الأربعاء، 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر حادث تصادم، بين دراجة نارية و " توك توك" سوزوكي، في محافظة البحيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية " توك توك" سوزوكي.
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة،" علي ع.ا" 32 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،"محمد عبده" 3 سنوات ، مقيم بناحية المحمودية مصاب بجرح قطعي بالرأس، " امل .ف .م" 60 سنة مقيم بناحية المحموديه مصاب بكدمات بالكتف، " ساره ر.س" 25 سنة مقيم بناحية المحمودية مصاب سحجات بالذراع وجروح بالوجه، " سلامه.ر.س" 65 سنة مقيم المحمودية ، مصاب نزيف بالمخ وجروح بالوجه، "اسماء ع.ع" 31 سنة مقيم غرب النوباريه، مصاب بكسر بالترقوه، " مريم ا.م، " 63 سنة مقيمة غرب النوباريه، مصابة كسر بالترقوة، " عبد الحميد س ع"41 سنة مقيم غرب النوباريه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "عمر ع س"عام ونصف مقيم غرب النوباريه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتم نقل المصابين لمستشفى أبو المطامير لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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