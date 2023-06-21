الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

530 مليار جنيه لمشروعات الطرق.. "النقل" تكشف حقيقة ميزانيتها

وزارة النقل
وزارة النقل

أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا حول ما تم تداوله عبر أحد البرامج التليفزيونية المغرضة بشأن أن ميزانية النقل تبلغ 600 مليون جنيه وليست 2 تريليون جنيه.

وأوضحت وزارة النقل في بيانها الحقائق التالية:

1- ما ذكره مقدم هذا البرنامج المغرض بأن موازنة النقل تبلغ 600 مليون جنيه، فإن الوزارة تؤكد أن هذا الرقم هو موازنة ديوان عام الوزارة فقط (كما ذكر هو نفسه) وعن سنة مالية واحدة وليست الموازنة المخصصة لوزارة النقل بكل الهيئات التابعة لها والتي تشمل: (الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة القومية للأنفاق – الهيئة العامة للطرق والكباري – الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة – الهيئة العامة للنقل النهري - قطاع النقل البحري – الهيئة العامة لميناء الإسكندرية – الهيئة العامة لميناء دمياط – الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر – الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية – ديوان عام وزارة النقل).

2 - تبلغ موازنة وزارة النقل بكل هيئاتها السابق الإشارة إليها خلال الفترة من 2014-2024 مبلغ 2 تريليون جنيه وهي موازنة استثمارية من الباب السادس تدخل ضمن الخطة الطموحة التي تنفذها وزارة النقل لتحقيق النهضة الشاملة والنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر وهي موزعة كالتالي: (مشروعات الطرق والكباري مبلغ 530 مليار جنيه - ومشروعات السكك الحديدية مبلغ 225 مليار جنيه - ومشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي مبلغ 1100 مليارات جنيه - ومشروعات النقل البحري مبلغ 129 مليار جنيه - مشروعات الموانئ البرية والجافة مبلغ 15 مليار جنيه - مشروعات النقل النهري مبلغ 4 مليارات جنيه).

وأهابت وزارة النقل بالمواطنين، عدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة والأرقام المغلوطة والتي تصدر من أشخاص موتورين مغرضين ويجهلوا الحقائق والاعتماد والحصول على البيانات والأرقام الرسمية التي تصدر من وزارة النقل.

وزارة النقل ترد على شائعة أن ميزانيتها تبلغ 600 مليون جنيه وليست 2 تريليون جنيه النقل وزارة النقل ترد على شائعة وليست 2 تريليون جنيه وزارة شائعة أن ميزانيتها تبلغ 600 مليون جنيه وليست 2 تريليون جنيه وزارة النقل بيانا اعلاميا حول ما تم تداوله

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