رئيس هيئة قناة السويس يكشف موعد الانتهاء من تطوير القطاع الجنوبى

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير في القطاع الجنوبي خلال الفترة التي صدّق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي عامان و6 أشهر احتياط.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: أن هناك استراتيجية الهيئة للتطوير عبارة عن رؤية ورسالة، فرؤيتنا أن يكون السريان الملاحي الذي نتواجد فيه الآن آمنًا وقاعدة مستدامة للصناعة، وهذه أهم الأمور في سياستنا.

وتابع: عملية الأمن في المجرى الملاحي تأخذ مجهودًا كبيرًا ودراسة ومتابعة كبيرة للغاية؛ للتأكد من حصول كل مركب على الخدمة المثالية والصحيحة التي تمكّنها من عبور قناة السويس بشكل آمن خلال 11 ساعة.

واختتم: نقدم مظلة متكاملة من الحلول التكنولوجية والمعدات والخدمات اللوجستية لكل السفن التي تمر من قناة السويس.