الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 2206 أطنان شاورمة فراخ فاسدة قبل ترويجها بالقاهرة

لحوم وشاورمة
لحوم وشاورمة

تمكنت الأطواق الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق لحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي منتهية الصلاحية.

اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كان قد شدد على تكثيف تواجد الأطواق الأمنية لضبط كل ما يخل بالأمن العام بشوارع العاصمة.

وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا لمتابعة الحالة بدائرة القسم تمكنت من ضبط سائق مقيم بمحافظة مطروح حال استقلاله سيارة "نقل ثلاجة- بدون تراخيص" محملة بكمية من المواد الغذائية عبارة عن شاورمة دجاج بإجمالي 2206 أطنان "مجهولة المصدر".

بفحص المضبوطات بالتنسيق مع الجهات المختصة تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي "منتهية الصلاحية".

وبمواجهته اعترف بأنه يعمل لصالح إحدى الشركات الكائنة بمنطقة برج العرب بالاسكندرية وأنه كان فى سبيله لتسليم المضبوطات للمحلات التابعة لها بدائرة قسم شرطة الساحل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة ن ضبط سائق لمباحث القاهرة

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