الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة العيادات الطبية

سرقة العيادات الطبية
سرقة العيادات الطبية

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة العيادات الطبية بأسلوب المغافلة. 

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من طبيبة بأحد المستشفيات مقيمة بمحافظة الجيزة بتضررها من حضور إحدى السيدات وبصحبتها "طفل وطفلة" للعيادة خاصتها الكائنة بدائرة القسم، وحال قيامها بتوقيع الكشف الطبى على الطفلة الثانية قام الطفل الأول بمغافلتها وسرقة الحقيبة خاصتها بداخلها (مبلغ مالى - بطاقة الرقم القومى - كارت فيزا) ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" مقيمتين بمحافظة القليوبية، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيدتاها واعترفتا بارتكاب الواقعة بأسلوب"المغافلة"، كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، وأضافا بتخلصهما من باقى المضبوطات بإلقائها بالطريق العام.

كما اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل العيادات الطبية بأسلوب "المغافلة"، وأقرتا بارتكاب 9 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما أمكن ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنهما، وأضافا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل إكسسوارات هواتف محمولة - مقيم بمحافظة القليوبية).

أمكن ضبطه وعثر بحوزته على جميع الهواتف المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة تشكيلا عصابي سرقة العيادات الطبية قسم شرطة مصر القديمة

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