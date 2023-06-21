الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. إنجازات وتطورات لتعزيز الصناعة المصرية

قطاع الصناعة
قطاع الصناعة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أبرز الإنجازات والتطورات لتعزيز قطاع الصناعة في مصر بعد ثورة 30 يونيو. 

وقال الإعلامي أحمد عبدالصمد: "عندما نتحدث عما يحدث في مصر من متغيرات خلال 10 سنوات ماضية نجد أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا من الإنجازات في ملف الصناعة"، متابعًا: "خلقنا مجتمعًا صناعيًا قويًا، واستطعنا من خلال هذا المجتمع أن ندفع بمنتجاتنا للأسواق العالمية".

وأضاف عبدالصمد: "عملنا على تحقيق مبدأ الوفرة في المعروضات في الأسواق المحلية، حيث استطعنا توفير سعر مناسب في الأسواق التنافسية، فالركيزة الأساسية لأي تنمية تحدث هي التعليم والصحة والصناعة".

 كما أشار إلى أن لغة الأرقام تحدث عن الواقع، إذ إنها نتاج عمل وجهد حدث خلال السنوات العشرة الماضية، وتعبر عن مدى التطور الكبير للاقتصاد المصري.

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