محافظ أسيوط: إزالة 9 حالات تعدٍ على أملاك الدولة فى أبوتيج والقوصية

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات الإزالة مستمرة على قرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لافتًا إلى أنه تمت إزالة لعدد 9 حالات تعدٍ على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزيّ أبوتيج والقوصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وممتلكاتها.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الأجهزة التنفيذية بمركزي القوصية وأبوتيج تمكنت من إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضي زراعية وأراضي أملاك دولة منها إزالة تعدٍ على أرض زراعية بعزبة الشيخ خلف بالقصير بمساحة ١٦ مترًا عبارة عن بناء غرفة بالبلوك الأبيض حول ماكينه الري وإزالة حالة تعد على أرض زراعية بالوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى وتنفيذ حالة إزالة بقرية مير بمركز القوصية.

كما تم تنفيذ عدد 6 حالات تعدٍ منها ٣ حالات تعدٍ على أراض زراعية على مساحة ٣١ سهما، وتنفيذ عدد 3 حالات تعدٍ داخل الحيز دون ترخيص على مساحة ١١٠ أمتار، وإزالة مغسلة دون ترخيص بأرض الشون قبلي الهويس بأبوتيج على مساحة ١٠٠ م بمركز أبوتيج.

وأشار إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج وأسامة محمد كامل، وهاني محمد إبراهيم، نائبي رئيس المركز وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الإزالات من مديرية الأمن باستخدام معدات الوحدات المحلية.

وأوضح: هناك تنسيق مستمر مع كل الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع مراكز المحافظة المختلفة.

IMG-20230621-WA0022

IMG-20230621-WA0023

IMG-20230621-WA0008

IMG-20230621-WA0010

IMG-20230621-WA0011

IMG-20230621-WA0012

IMG-20230621-WA0014

IMG-20230621-WA0015

IMG-20230621-WA0016

IMG-20230621-WA0018