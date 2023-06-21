الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 9 حالات تعدٍ على أملاك الدولة فى أبوتيج والقوصية

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات الإزالة مستمرة على قرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لافتًا إلى أنه تمت إزالة لعدد 9 حالات تعدٍ على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزيّ أبوتيج والقوصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وممتلكاتها.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الأجهزة التنفيذية بمركزي القوصية وأبوتيج تمكنت من إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضي زراعية وأراضي أملاك دولة منها إزالة تعدٍ على أرض زراعية بعزبة الشيخ خلف بالقصير بمساحة ١٦ مترًا عبارة عن بناء غرفة بالبلوك الأبيض حول ماكينه الري وإزالة حالة تعد على أرض زراعية بالوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى وتنفيذ حالة إزالة بقرية مير بمركز القوصية.

كما تم تنفيذ عدد 6 حالات تعدٍ منها ٣ حالات تعدٍ على أراض زراعية على مساحة ٣١ سهما، وتنفيذ عدد 3 حالات تعدٍ داخل الحيز دون ترخيص على مساحة ١١٠ أمتار، وإزالة مغسلة دون ترخيص بأرض الشون قبلي الهويس بأبوتيج على مساحة ١٠٠ م بمركز أبوتيج.

وأشار إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج وأسامة محمد كامل، وهاني محمد إبراهيم، نائبي رئيس المركز وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الإزالات من مديرية الأمن باستخدام معدات الوحدات المحلية.

وأوضح: هناك تنسيق مستمر مع كل الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع مراكز المحافظة المختلفة.

IMG-20230621-WA0022
IMG-20230621-WA0022
IMG-20230621-WA0023
IMG-20230621-WA0023
IMG-20230621-WA0008
IMG-20230621-WA0008
IMG-20230621-WA0010
IMG-20230621-WA0010
IMG-20230621-WA0011
IMG-20230621-WA0011
IMG-20230621-WA0012
IMG-20230621-WA0012
IMG-20230621-WA0014
IMG-20230621-WA0014
IMG-20230621-WA0015
IMG-20230621-WA0015
IMG-20230621-WA0016
IMG-20230621-WA0016
IMG-20230621-WA0018
IMG-20230621-WA0018
IMG-20230621-WA0017
IMG-20230621-WA0017
إتخاذ الإجراءات القانونية إزالة 9 حالات تعدي الأجهزة التنفيذية الإجراءات القانونية اللازمة التعدي على أملاك الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أملاك الدولة والأراضي الزراعية تعدي على اراضي زراعية

الأكثر قراءة

"البريد" يحذر من رسائل تخترق حسابات العملاء: "لا تضغطوا على الروابط المجهولة"

غدًا.. انطلاق قمة "ميثاق التمويل العالمى" بمشاركة الرئيس السيسى

أثناء اللهو بالمرجيحة.. مصرع طالب بالصف السادس الابتدائي في البحيرة

محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدى لجميع أشكال التعديات والإشغالات وإغلاق المنشآت المخالفة

"المتحدة" تستضيف نويل روبرتسون فى زيارة إلى المتحف المصرى الكبير

الغضبان: الشباب الثروة الحقيقية لمصر ويجب استغلال أفكارهم وآرائهم البناءة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله