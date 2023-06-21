اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش تأخر الاعتمادات لتنفيذ مشروعات صرف بدمياط والمنوفية

=تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن توفير دعم مالي لمحافظة دمياط بخصوص تغيير ماسورة مياه الشرب بطريق الكورنيش بمدينة الزرقا مركز الزرقا بمحافظة دمياط.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين عبدالعزيز القشاش، بشأن توقف أعمال الصرف الصحي بأماكن تم اعتمادها وتوفير اعتمادات مالية غير كافية ببعض قرى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

ويعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلساته العامة اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة 4 تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالبحث عن البترول وتنميته.

ويناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومباني لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس (ج.م.ع)، بجانب مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).



كما يناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس (ج.م.ع)، وكذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس (ج.م.ع).