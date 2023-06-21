الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش تأخر الاعتمادات لتنفيذ مشروعات صرف بدمياط والمنوفية

مجلس النواب
مجلس النواب

=تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن توفير دعم مالي لمحافظة دمياط بخصوص تغيير ماسورة مياه الشرب بطريق الكورنيش بمدينة الزرقا مركز الزرقا بمحافظة دمياط.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين عبدالعزيز القشاش، بشأن توقف أعمال الصرف الصحي بأماكن تم اعتمادها وتوفير اعتمادات مالية غير كافية ببعض قرى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

ويعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلساته العامة اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة 4 تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالبحث عن البترول وتنميته.

ويناقش  مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومباني لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس (ج.م.ع)، بجانب مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).

كما يناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس (ج.م.ع)، وكذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس (ج.م.ع).

البترول والثروة المعدنية البحث عن البترول الاعتمادات المالية أعمال الصرف الصحي الهيئة المصرية العامة للبترول الخطة والموازنة بمجلس النواب الشئون الدستورية والتشريعية

الأكثر قراءة

غدًا.. البنك المركزى يُحدد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

بعد انتهاء هدنة الـ72 ساعة.. الطيران الحربى يحلق فى سماء الخرطوم

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 21 يونيو 2023

محاكمة المتهمين بقتل الطفل "زياد" لسرقته فى القليوبية

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين شمال سوهاج

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله