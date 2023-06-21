الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدى لجميع أشكال التعديات والإشغالات وإغلاق المنشآت المخالفة

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

كلف محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالتصدي لجميع أشكال التعديات والإشغالات وإزالتها وفتح الطريق وإغلاق المنشآت المخالفة ومعاقبة المخالفين وفرض النظام وسيادة القانون.

وأسفرت الحملة، التي قام بها حي أول المنتزه عن غلق وتشميع 8 محلات تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المحددة، وغلق صيدلية لعدم وجود صيدلي، وتغريم محلات الجزارة مبلغ 79 ألف جنيه لإقامة شوادر لبيع الماشية واللحوم بالطريق العام، ورفع وإزالة 25 حالة إشغال.

وقام حي ثان المنتزه، بإزالة 44 إعلانا مخالفا، والتحفظ على 140 حالة إشغال متنوع، و2 مركبة صغيرة للسير عكس الاتجاه.

وشن حي أول العامرية، حملة تم خلالها التحفظ على 7 مركبات صغيرة للسير عكس الاتجاه، و25 حالة إشغال.

ونفذ حي وسط، حملة مكبرة تم خلالها التحفظ على 240 حالة إشغال و60 من الحواجز الأسمنتية بالطرق والميادين وتيسير حركة المشاه والسيارات، و35 إعلانا مخالفا.

ونفذ حي شرق، عدة حملات لرفع وإزالة المخلفات والإشغالات بمحيط المدارس بنطاق الحي ومنع تواجد الباعة الجائلين بجانب أسوار المدارس، تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة تيسيرا على الطلاب وتوفير جو من الهدوء لهم بما لا يعكر صفو الامتحانات.

وقام حي غرب، بإغلاق منشآتين مخالفتين والتحفظ على كمية الإشغالات المتنوعة.

ووقع حي الجمرك، غرامات بقيمة 33 ألف جنيه على محلات الجزارة لإقامة شوادر لبيع اللحوم بالطريق العام.

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