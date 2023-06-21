قبل عيد الأضحى 2023.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21 يونيو

قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، تراجعت أسعار الدواجن 3 جنيهات في الكيلو، حيث سجلت أسعار الدواجن اليوم 68 جنيها بدلاً من 71 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم في البورصة

ونستعرض في السطور التالية قائمة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية.

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 68 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 75 جنيها.

سجلت أسعار الدواجن الأمهات اليوم 50 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.

سجلت أسعار الدواجن الساسو اليوم 83 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 94 جنيها.

سجلت أسعار الدواجن البلدي اليوم 100جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق الشعبية

أسعار البانيه 165 جنيها للكيلوفي الأسواق الشعبية.

أسعار الأوراك 86 جنيها للكيلو في الأسواق الشعبية.

أسعار الكبد والقوانص سعر 82 جنيها للكيلو في الأسواق الشعبية.

أسعار الأجنحة 60 جنيها للكيلو في الأسواق الشعبية.

قائمة أسعار البط والحمام اليوم الأربعاء 21 يونيو

بلغت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الأربعاء 21 يونيو 62 جنيها للكيلو.

رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الأربعاء 21 يونيو 60 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الأربعاء 21 يونيو 64 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الأربعاء 21 يونيو 52 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم فخد نعام اليوم الأربعاء 21 يونيو 250 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الأربعاء 21 يونيو 75 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم الأربعاء 21 يونيو 100 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم نعام القائم اليوم الأربعاء 21 يونيو 120 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم الأربعاء 21 يونيو 350 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الأربعاء 21 يونيو 55 جنيها للكيلو

بلغت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الأربعاء 21 يونيو 120 جنيها للكيلو.

أسعار البط اليوم الأربعاء 21 يونيو

بلغت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الأربعاء 21 يونيو 63 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط(فرنساوي) اليوم الأربعاء 21 يونيو 57 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم الأربعاء 21 يونيو 100 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم السمان اليوم الأربعاء 21 يونيو 60 جنيها للكيلو.