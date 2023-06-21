أثناء اللهو بالمرجيحة.. مصرع طالب بالصف السادس الابتدائي في البحيرة

لقى طالب بالصف السادس الابتدائي مصرعة متأثرا بإصابته أثناء قيامه باللهو بالمرجيحة أمام منزله بعزبة الزناتى التابعة لقرية درشاى بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل غرفة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام حازم رئيس نيابة مركز شرطة الدلنجات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد عمرو هندى مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصل ، "مهند ع م" 12 سنة مقيم بناحية عزبة الزناتى التابعة لدائرة مركز المركز، جثة هامدة ادعاء خنقه أثناء قيام باللهو بالمرجيحة أمام منزله وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى الدلنجات العام وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الطالب قام باللهو بالمرجيحة وأثناء اللهو انعقد الحبل الذى يحمل المرجيحة حول رقبته الأمر الذي أدى إلى مصرعه.

حرر محضر بالواقعة وبالعرض على المستشار إسلام الدماطى مدير نيابة الدلنجات قرر التصريح بدفن الجثة عقب عمل تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.