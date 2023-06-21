الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الأنبا بيمن يشارك فى احتفالات دير المحرق بـ"حلة الحديد"

الأنبا بيمن
الأنبا بيمن

يترأس الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم الأربعاء، نهضة دير المحرق بأسيوط السنوية بعيد "العذراء حالة الحديد".

يأتي ذلك بمشاركة رهبان الدير وعلى رأسهم الأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير، وآلاف من الزوار الذين يتوافدون على الدير طيلة فترة الاحتفالات.

وتستمر احتفالات دير المحرق السنوية بعيد العذراء حالة الحديد، لمدة 10 أيام متصلة، يتم خلالها استقبال الزوار وإقامة القداسات، إلى جانب مشاركة عدد من أساقفة الكنيسة في احتفالات الدير بالسيدة العذراء مريم.

وخلال احتفالات الدير بالعذراء يتم تخصيص مساحة مناسبة من الأرض لإقامة مسرح خشبى مؤقت لممارسة برنامج النهضة، ويُسمح للزائرين بالمبيت.
ويبدأ برنامج احتفالات الدير برفع بخور عشية، ثم زفة أيقونة العذراء فى ساحة الدير الخارجية، تليها «العظة» لأحد آباء الأساقفة أو الآباء الكهنة، وينتهى اليوم بالصلاة وطلب المراحم الإلهية لمصر وشعبها، ويترأس الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالمحرق، زفة أيقونة العذراء مريم خلال الاحتفالات.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في يونيو بذكرى إحياء عيد السيدة العذراء مريم "حالة الحديد"، ولهذا العيد مكانة خاصة وكبيرة في قلوب الأقباط والمسلمين داخل مصر وخارجها، فالجميع ينتظرونه بشغف، للذهاب لتلك الكنيسة كى يرفعون لله صلواتهم وطلباتهم بشفاعة السيدة العذراء مريم، ويتركون لها طلباتهم مكتوبة في أوراق صغيرة، كي تطلب أن يحل الله مشاكلهم وظروفهم الصعبة، مثلما حل الحديد من يد المساجين.

يذكر أنه كانت قد بدأت الكنيسة صوم الرسل، بداية من الإثنين 5 يونيو 2023، حتى 12 يوليو 2023، أي 37 يومًا متصلاً.

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