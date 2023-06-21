فصل الكهرباء عن مدينة براني لمدة 3 ساعات ونصف لإجراء صيانة

أعلنت محافظة مطروح، عن فصل التيار الكهربي عن مدينة براني غرب مطروح، اليوم الأربعاء، لمدة 3 ساعات ونصف وذلك نظرا لوجود أعمال صيانة تابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضحت محافظة مطروح في بيانها الإعلامي، أنه سيتم فصل التيار الكهربي عن مدينة براني بداية من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 2.30 مساء.

وفي سياق آخر، كان تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، بجميع مدن ومراكز المحافظة، والجاري تنفيذها بأجمالي مبلغ 415 مليون جنيه ،مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات و دخولها الخدمة وذلك لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وأوضح محمود أمبابى مدير عام ادارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام لمحافظة مطروح ان مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 على مستوى المراكز والقطاعات الجاري تنفيذها بإجمالي مبلغ 415 مليون جنيه في 5 قطاعات رئيسية (الكهرباء، والرصف، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات، والأمن والإطفاء والمرور) وفقا للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية لتلبية الاحتياجات الفعلية والأولويات بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

وأضاف مدير عام ادارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام لمحافظة مطروح ان شملت خطة محافظة مطروح للعام المالي 2022 / 2023 " تخصيص مبلغ 123.3 مليون جنيه لقطاع مد و تدعيم شبكات الكهرباء بنسب تنفيذ تجاوزت 60%، تخصيص مبلغ 172 مليون جنيه لقطاع رصف الطرق الداخلية بنسب تنفيذ تجاوزت 70%، تخصيص مبلغ 26.2 مليون جنيه لقطاع تدعيم الوحدات المحلية بنسبة تنفيذ 100%، تخصيص مبلغ 44 مليون جنيه لقطاع تحسين البيئة بنسبة تنفيذ تجاوزت 90%، تخصيص مبلغ 49.5 مليون جنيه لقطاع الامن والاطفاء والمرور بنسبة تنفيذ 90%.