الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مباحث تموين القاهرة تشن حملات مكبرة على محلات الجزارة قبل عيد الأضحى

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، حملات أمنية مكبرة لمراقبة محلات الجزارة وثلاجات اللحوم المجمدة والتفتيش على محلات اللحوم، قبل احتفالات عيد الأضحى لضبط اللحوم  الفاسدة ومحاربة جشع التجار ومنعهم من رفع الأسعار أمام المواطنين.

 

وشملت الحملة التفتيش على الثلاجات الكبرى الدائمة داخل مصانع ومحلات كبرى، تقوم بتخزين اللحوم وأيضًا اللحوم المصنعه، والتفتيش على تصريح مزاولة المهنة لدى التجار والتأكد من سلامة المنتجات ورصد تاريخ صلاحيتها.

وأوضح مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن رجال مباحث التموين يقومون بتشميع المحلات وضبط مالكها، في حين ثبوت عدم وجود تصاريح مزاولة المهنة وتخزين منتجات مجهولة المصدر وأنه يتم مصادرة المنتجات فورا.

 

من جانبه تمكن رجال مباحث القاهرة بقيادة محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة، من ضبط طن من اللحوم المجمدة الفاسدة داخل ثلاجة بدون ترخيص بالمطرية..

 
تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث تموين القاهرة من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المطرية، لحيازته طن من اللحوم المصنعة وبدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
 

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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