الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز عن فيديو صاحبة الفستان الأزرق: الرقص فى الأفراح لا عيب ولا حرام

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تحول فيديو صاحبة الفستان الأزرق لتريند، قائلا: "نحن نعيش زمن التفاهة".
 
وأضاف “الباز”، خلال لايف “البساط أحمدي”، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن المصريين اعتادوا على الاحتفال في الأفراح بالرقص، العروسة وصديقاتها، يرقصن ولم نر في الرقص عيبًا، بل تعبيرًا عن الفرح.

وأردف: "سيدة رقصت في فرح واندمجت، فنشر متلصص فيديو لها وانتشر على السوشيال ميديا، الفرح حفل خاص، والخطأ يقع على من رفع الفيديو على السوشيال ميديا".

ولفت الباز إلى أن الناس أصبحت تترك حقيقة أن شخص تلصص على خصوصية الناس، وتخرج المشهد من سياقه، لتهاجم سيدة تعبر عن فرحها بالرقص، مردفا: "الرقص في الأفراح لا عيب ولا حرام ، ويجب ألا ننزع الأشياء من سياقها وكأنها ترقص في المطلق للعامة".

ووجه رسالة لزوج السيدة صاحبة الفستان الأزرق، بعد الحديث عن تهديدها بالطلاق، قائلا: "خليك عاقل، أنت لم تنزعج إلا ظن انتشار الفيديو وهو ليس خطؤها". 


ووجه رسالة لناشر الفيديو: "مش عايزين نعمل في بعض كده؟ ليه ترفع فيديو يتسبب في أذى؟".

الباز صاحبة الفستان الأزرق الرقص

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