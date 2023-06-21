الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد سلماوى يكشف لـ"الشاهد" كواليس الاجتماع لسحب الثقة من مرسى

الكاتب والروائي محمد
الكاتب والروائي محمد سلماوي

كشف الكاتب والروائي محمد سلماوي، كيفية التحضير لقرار سحب الثقة من محمد مرسي، مؤكدًا أنه حضر البيان وقرر عمل جمعية عمومية وأن يترك كل شخص ليتحدث بما في نفسه.

 

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حضر بيان هو وأعضاء المجلس، ووضعوا فيه ما تم تصوره من مطالب شرعية يريدها الناس وهي أن يستجيب رئيس الجمهورية لمطلب الإنسحاب وأن يتم الاستعداد لانتخابات جديدة، وأن يتم كتابة دستور جديد غير الدستور الإخواني، وإقامة انتخابات برلمانية، حتى يكون هناك وضع جديد تمامًا.

 

الجمعية العمومية اكتملت خلال دقائق

وتابع، أنه تحدث مع كل الكتاب الكبار والذين استجابوا بحماس للحضور، وأخبرهم أنه حضر بيان وطلب رأيهم فيه، مؤكدًا أن الجمعية العمومية اكتملت خلال دقائق والجميع كان موجود وبحضور كبار الكتب أمثال بهاء طاهر، وجابر عصفور، وفتحية العسال وغيرهم الكثيرين. 

محمد سلماوى سحب الثقة محمد مرسي الجمعية العمومية دستور جديد

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