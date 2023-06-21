مشيرة خطاب تثمن اهتمام الشيوخ بتعزيز حقوق الأطفال في الأوراق الثبوتية

ثمّنت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان اهتمام مجلس الشيوخ من خلال لجنة الصحة والسكان التي عقدت اجتماعًا برئاسة الدكتور علي مهران لمناقشة المقترح المقدم من محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "بتعزيز حقوق الأطفال في الأوراق الثبوتية".

وذكرت خطاب أن قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ في مادته الخامسة عشر قد كفل للأم الحق في قيد وليدها، وفق القواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون. وطالبت برفع الوعي بالكتب الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة لتسهيل حصول الاطفال علي الحق في الهوية وذلك برفع الوعي بحق الأم في الإبلاغ وقيد المولود.

أعلنت خطاب عن استعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان تنظيم دورات تدريبية وبناء قدرات العاملين بمراكز الاحوال المدنية في قيد المواليد والتوعية بقانون الطفل، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والامومة ومنظومة خط نجدة الطفل والتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

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