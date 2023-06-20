موريتانيا تهزم السودان بثلاثية وتعزز فرصها في بلوغ كأس أمم إفريقيا 2023

حقق منتخب موريتانيا، فوزًا كبيرًا ومستحقًا على مضيفه منتخب السودان، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة التاسعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ورفع المنتخب الموريتاني، رصيده إلى 8 نقاط، ليرتقي إلى صدارة المجموعة، معززًا فرصه في المنافسة على التأهل لكأس أمم إفريقيا، بينما تجمد رصيد السودان، عند 6 نقاط، في المركز الرابع والأخير، ليعقد موقفه في التصفيات، قبل الجولة الأخيرة.

افتتح نوح العبد، التسجيل في الدقيقة 26، ثم أضاف الحسن حويبيب، الهدف الثاني في الدقيقة 50، قبل أن يتمكن حمية الطنجي، من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية، قد فوزًا ثمينًا على مضيفه منتخب الجابون، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على ملعب فرانسفييل، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة ذاتها.

ويحتل المنتخب الكونغولي، حاليًا المركز الثاني برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف، عن المنتخب الجابوني، الذي حل في المركز الثالث.

وسيستقبل المنتخب الموريتاني، نظيره الجابوني بالعاصمة نواكشوط، بينما سيحل المنتخب السوداني، ضيفًا على الكونغو الديمقراطية بالعاصمة كينشاسا، في مباراتي الجولتين السادسة والأخيرة من التصفيات المقرر لهما في سبتمبر المقبل.