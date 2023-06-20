الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة المواطنين بالأميرية للجنح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت نيابة الأميرية، اليوم الثلاثاء، المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة المواطنين  بالاكراه في الأميرية، لمحكمة الجنح.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بانتحالهم صفة ضابط شرطة لإيقافهم وسرقتهم بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الأميرية من أحد الأشخاص يفيد بقيام شخصين بإيقافه وانتحالهم صفة ضباط شرطة وقاما بتفتيشه وسرقته حاملين الأسلحة البيضاء فى وجهه وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وتعرف عليهم المجنى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الإجراءات القانونية الأسلحة البيضاء الأميرية التحريات التحقيق السلاح الأبيض السلاح

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