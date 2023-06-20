حبس 4 متهمين لترويجهم المواد المخدرة بمدينة السلام

قررت نيابة السلام، اليوم، حبس 4 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة السلام.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وطالبت بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق بحيازتهم 300 جرام من مخدر الحشيش، 700 جرام من مخدر الاستروكس بقصد ترويجها والتربح منها.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط ٤عاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام، و700 جرام من مخدر الاستروكس ، ومبلغ مالي، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.