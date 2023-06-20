الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لقاتل مواطن في كرموز بالإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية ، في حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، متهما في قضية ضرب أفضى إلى موت بالسجن المشدد 10 سنوات ومصادرة الأداة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد.

صدر الحكم ، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد بنشوب مشادة كلامية بين المتهم وبين المجني عليه بسلاح أبيض مفك، ما أدى إلى إصابته بدائرة القسم.

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز أنه إثر بلاغ بقيام المتهم " م.م.ح" سائق بالتعدي على المجني عليه " ج.ا.م" ، وذلك بسبب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه ، فقام المتهم بملاحقة المجني عليه مستقلا دارجة نارية واستيقافه والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض مفك، وتعدى عليه بضربتين في الرأس نتج عنها إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وعقب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج توفي بعد ذلك متأثرا بجراحه.

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