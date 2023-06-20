سيد رجب وسلوى محمد علي بندوة "أفلام نادي سينما المرأة" (صور)

شهد كلا من الفنان سيد رجب، والفنانة سلوى محمد علي، وعدد كبير من السينمائيين والجمهور، فعاليات نادي سينما المرأة؛ الذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني، وذلك بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وخلال فعاليات النادي تم عرض كلا من فيلم "ما لانراة" إخراج، أدهم يحيى، فيلم "حظ السلاحف"، تأليف وإخراج بثينه الناصرى، فيلم إمرأة تطل من النافذة فكرة وإخراج مروة الشرقاوي فيلم (حبيب) تأليف وإخراج شادي فؤاد.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها كلا من الناقدة السينمائية شاهندة محمد على والناقد السينمائي إسلام أحمد على مع صناع الأفلام والجمهور، حيث دارت المناقشات بين كلا من الفنان سيد رجب والفنانة سلوى محمد على والمنتج صفي الدين محمود مع صناع الأفلام الجدد أدهم يحيى ومروة الشرقاوي وبثينة الناصري.

على جانب آخر، يقيم مركز الثقافة السينمائية غدًا الأربعاء عرض سينمائي لفيلم "وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم" للمخرج القدير داوود عبد السيد من إنتاج المركز القومي للسينما؛ وذلك لأول مرة للجمهور العام بعد ترميمه، حيث إنه قد تم عرضه سابقا بالدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.