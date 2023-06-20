أستاذ الشريعة: التذلل فى الدعاء لله عبادة (فيديو)

حذر الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، الناس من الدعاء إلى الله والطلب منه على سبيل أن العبد يعرفه سبحانه وتعالى بما يحتاجه، لكن الدعاء يجب أن يكون عبودية وتضرعًا لله.

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "حتى لما تطلب من الله، اوعى تطلب منه على سبيل إنك بتعرفه أنت عاوز إيه، ألا يعلم، هو مش عارف إيه اللي بيوجعك، سبحانه وتعالى، أنت تطلب منه على سبيل العبودية"، وأكد: "التذلل في الدعاء عبادة".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.



https://www.youtube.com/watch?v=lG5Tu2Qxw68