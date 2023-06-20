كريم عبد العزيز: فكرة "بيت الروبي" حاضرة داخل كل بيت مصري

وصل، مساء الثلاثاء، الفنان كريم عبد العزيز الى العرض الخاص لفيلمه السينمائي الجديد "بيت الروبي" المقام حاليًا داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

وأعرب كريم، لـ"الدستور"، عن سعادته بمشاركته في بطولة فيلم بيت الروبي مشيرا ان فكرة الفيلم مختلفة ومميزه، مضيفًا أن الذي حمسه للعمل هو فكرة الفيلم التي تتواجد داخل كل بيت مصري متمنيا ان ينال الفيلم استحسان الجمهور.

ومن المقرر طرح فيلم بيت الروبي للجمهور بدور السينما غدًا الأربعاء، ليستمر عرضه بموسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

قصة وأحداث فيلم بيت الروبي

تدور أحداث الفيلم حول شخصية كريم عبدالعزيز، والتي يجسد فيها شخصية انفلونسر شهير ويجسد كريم محمود عبدالعزيز شخصية صاحب مركز تجميل، أما نور اللبنانية فتجسد دور (إيمان) طبيبة أمراض نساء خلال أحداث الفيلم.

وتسير الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يدفعها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويقوم كريم عبدالعزيز ونور بدور الزوجين، ويجسد كريم محمود عبدالعزيز دور شقيق البطل الأصغر.

أبطال وصناع فيلم بيت الروبي

وفيلم بيت الروبى يشارك فى بطولته كل من كريم عبد العزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، و إنتاج سينرجى فيلمز.

ويتعاون كريم عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزأين الثانى والثالث، وكان مقررًا التعاون معًا في مسلسل "الحشاشين" الذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2024.

كانت آخر أعمال كريم فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

أبطال وصناع فيلم بيت الروبي

وفيلم بيت الروبى يشارك فى بطولته كل من كريم عبد العزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، و إنتاج سينرجى فيلمز.

يتعاون كريم عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزأين الثانى والثالث، وكان مقررًا التعاون معًا في مسلسل "الحشاشين" الذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2024.

كانت آخر أعمال كريم فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

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