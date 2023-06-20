المشدد 10 سنوات لسائق بتهمة قتل شخص بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومصادرة الأداة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد بعد اتهامه بضرب أفضى إلى موت لشخص بسبب خلافات سابقة بينهما.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.



ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 8108 لسنة 2022جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد بنشوب مشادة كلامية بين المتهم وبين المجني عليه بسلاح أبيض مفك مما ادي الي إصابته بدائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز ،انه علي اثر بلاغا بقيام المتهم " م.م.ح" سائق بالتعدي على المجني عليه " ج.ا.م" ، وذلك بسبب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه ، فقام المتهم بملاحقة المجني عليه مستقلا دارجة نارية واستيقافه والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض مفك ،وتعدي عليه بضربتان في الرأس نتج عنها إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.



وعقب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج توفي بعد ذلك متأثرا بجراحه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.