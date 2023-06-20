الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"حطب" يشهد حفل افتتاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين والأساتذة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حضر هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات افتتاح بطولة العالم للناشئين والأساتذة للسباحة بالزعانف، والذي أقيم في حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

حضر فعاليات الافتتاح كل من انا ارزانوفا رئيس الاتحاد الدولي للغوص، وسامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ومجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص. 

وتقام بطولة العالم للناشئين للغوص والإنقاذ خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري ويعقبها بطولة الأساتذة التي تقام يومي 25 و 26 من الشهر الجاري أيضا.

وأشاد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالافتتاح الذي أقيم اليوم للبطولة وحسن التنظيم ، معربا عن ترحيبه وترحيب مصر بكافة الدول المشاركة في البطولة ووفد الاتحاد الدولي.

وأعرب “حطب” عن سعادته باستضافة مصر لبطولة العالم للسباحة بالزعانف، مؤكدًا أن استضافة مصر لهذا العدد من الدول المشاركة بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي والوفد المرافق له، تأكيد على الثقة في التنظيم المصري للبطولات المختلفة في جميع الرياضات، معربا عن ثقته بخروج البطولة بشكل مميز مؤكدا ان اللجنة الأولمبية تقف خلف جميع الاتحادات المصرية من أجل الصالح العام وأن تكون مصر دائما في الريادة والمقدمة.

وأقيم مساء اليوم الثلاثاء حفل افتتاح النسخة الثامنة عشر من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري ويعقبها بطولة الأساتذة التي تقام يومي 25 و 26 من الشهر ذاته.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني تلاه طابور عرض للفرق المشاركة، ثم القى سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري كلمته والتي أكد فيها على ترحيبه بجميع الوفود المشاركة، وتمنى التوفيق لكل المنتخبات، مؤكدا على دعم الدولة المصرية لانجاح البطولة.

اللجنة الأولمبية حطب رئيس اللجنة الأولمبية رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد الدولي بطولة العالم للناشئين والأساتذة للسباحة بالزعانف

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