السبت.. مركز جسور الثقافي يستضيف عرضًا لفيلم "the social dilemma"

يستضيف مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، يوم السبت المقبل، عرض فيلم "the social dilemma"، بكنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمصر الجديدة.

وتدور أحداث الفيلم حول تبديل البشر عالمهم الحقيقي بعالم افتراضي، حيث لا يمكننا السيطرة على أنفسنا والتحكم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وإذا ما كنا ندرك التأثير الناتج من اعتمادنا عليها، على أن يبدأ العرض في تمام الساعة السابعة مساءًا.

ويعقب العرض مناقشة يقدمها ماجد منير والتى ستجيب على أسئلة مثل العلاقة بين الاكتئاب والإدمان الرقمي وغيرها، بالإضافة إلى تقديم أدوات للمساعدة في التحرر من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.