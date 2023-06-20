الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مجزر السنطة استعدادا لعيد الأضحى

مجزر
مجزر

تفقد اللواء طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم آخر استعدادات مديرية الطب البيطري لاستقبال الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث تفقد مجزر السنطة العمومي، وذلك بحضور الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

وتابع المحافظ خلال جولته بالمجزر، جاهزيته لاستقبال الحيوانات وتنفيذ أعمال الذبح في بيئة نظيفة، وكذلك الاستعدادات لاستقبال أهالي المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان وتوفير استراحات استقبال وكافة وسائل الراحة.
ووجه المحافظ، مديرية الطب البيطري بفتح جميع المجازر الواقعة في نطاق المحافظة بالمجان وحتى آخر أيام العيد،مع تواجد جميع أطباء المجازر والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر وتوفير جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل.
كما وجه رحمي، غرفة العمليات بالمحافظة بالتواصل المستمر مع غرفة عمليات الطب البيطري لمواجهة أي أزمات وتلقي أي شكاوى أو بلاغات عن أي مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق مع وجود نوبتجيات بالإدارات البيطرية بالمراكز تعمل على مدار اليوم.
كما أكد توافر اللحوم بكميات وأسعار تلبي احتياجات المواطنين خلال الأعياد وذلك داخل المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة في كافة المراكز والمدن، مشيراً إلى أن الغربية تشهد حاليا طفرة في مجال الإنتاج الحيواني تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة، ومنها المجازر الحكومية، حيث تم رفع كفاءة العديد من المجازر إلى جانب إنشاء المجزر النصف آلي بشبشير الحصة وذلك بهدف تحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.

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