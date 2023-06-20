الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل توصيات منتدى العدل لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار

وزير العدل خلال المنتدي
وزير العدل خلال المنتدي

أسفرت توصيات المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار الذي جرى على مدار يومين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد مناقشات وتبادل المتحدثون والمشاركون العديد من الأفكار والتصورات حول تطوير أنظمة إفلاس فعالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن التوصيات التالية:


1. انعقاد المنتدى بشكل دوري لتيسير استمرارية التعاون وتبادل الخبرات بين دول المنطقة. 
2. تعاون دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو إنشاء منصة إلكترونية دائمة تسمح بإجراء مراجعات دورية لجميع القوانين واللوائح المتعلقة بالإفلاس في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
3. التوسع في استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بمنظومة الإفلاس.
4. البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية نحو صياغة اتفاقية بين دول المنطقة في شأن تعقب واسترداد الأصول.
5. قيام دول المنتدى بمراجعة أطرها القانونية الخاصة بمنظومة الإفلاس بشكل دوري تتيح تحسين جودة ممارسات الإفلاس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويُمكن دول المنتدى من الاستفادة من التطورات الجديدة في منظومة الإفلاس.
6. إتاحة استخدام التكنولوجيا أمام القضاء لتحسين فعالية إجراءات الإفلاس من حيث الكفاءة والدقة، بالإضافة إلى إتاحة قدر أكبر من اليقين لجميع المشاركين في المنظومة .
7. توفير التدريب المستمر حضورياً أو تقنياً على منظومة إعادة الهيكلة والمستجدات التي تطرأ عليه  لتنمية قدرات القائمين على المنظومة من قضاة وإداريين.

 

هيكلة الأعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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