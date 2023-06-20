الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التعليم" تكشف حقيقة تسريب امتحان الفرنساوى وإجازة عيد الأضحى للثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن جدول الامتحانات للثانوية العامة معلن منذ أكثر من شهرين، ولن يحدث عليه أي تغيير، لافتًا إلى أن قرار مجلس الوزراء بتحديد إجازة العيد من الثلاثاء وحتى الإثنين لا يسري على امتحانات الثانوية العامة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الجدول يتم وضعه بشكل معين وتباعد بين الأيام لتوفير وقت كافٍ للطلبة للمراجعة، منوهًا بأن يوم الأحد القادم آخر امتحان للثانوية العامة قبل العيد، ويتم استئناف الامتحانات بعد العيد يوم الأحد التالي.

وبشأن امتحانات اللغة الثانية اليوم، أكد أن غرفة العمليات لم تتلقَ أي شكاوى، لكن تم رصد ورقة أسئلة لامتحان اللغة الفرنسية الساعة 8 صباحًا، ومع انطلاق الامتحان في التاسعة صباحًا تم التأكيد أن الأسئلة المتداولة ليست لها علاقة بامتحان اليوم، وإنما تخص العام الماضي.

زلطة شادي زلطة التعليم تسريب امتحان الفرنسية

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