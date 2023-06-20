الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحوار الوطني".. ممثل حزب الكرامة يطالب بانشاء مجلس هيئة للاستثمار

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال أحمد شرف، ممثل الحركة المدنية الديمقراطية عن حزب الكرامة، إنه لا بد من عرض المشكلات وطرحها في البداية، من أجل الوصول الى نتائج مرضية، مشيرًا إلى أن هناك فهم خاطي في سياسات الصناعة ضد السوق الحر، موضحًا أن السوق الحر ليس بالضرورة أن يكون في صالح الدولة.

أضاف ممثل حزب الكرامة خلال كلمته في الجلسة المشتركة بين لجني الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطني، المنعقدة تحت عنوان “السياسات الصناعية” لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة: السوق الآن في وضع حرج، ولا بد من تحديد فقة الاولويات للصناعات هذا يصب في صالح السوق ككل.

أشار إلى أنه فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لا يوجد هناك أي قوانين أو قرارات تصب في مصلحتها، موضحا انه يجب أن تقرر الدولة من الآن وضع قوانين لخدمة هذه الصناعات، مشيرًا إلى أننا لدينا 1‎%‎ من القطاع الخاص يصدر للخارج، مطالبا بوضع قوانين او حوافز استثمار تساعد المصانع على التصدير، موضحًا أنه لا يجوز أن نسبة العمالة والمنشآت الصناعية جميعها تخدم السوق، لافتًا إلى أن الذي يخدم السوق يستورد.

وطالب ممثل حزب الكرامة بانشاء مجلس هيئة للاستثمار لتدعيم الصناعات التصديرية للمشروعات المتوسطة، ووضع السياسات الصناعبة التي تدعم الاستثمار والصناعة وتستهدف التصدير للخارج وجلب العملة الأجنبية.

أحمد شرف حزب الكرامة الحركة المدنية الديمقراطية المشكلات سياسات الصناعة السوق الحر

الأكثر قراءة

"الدستور" ينفرد بأسباب تعدى طبيب بجامعة طنطا على أستاذه

هل تجوز الأضحية من الطيور؟.. أحمد كريمة يكشف حكم الشرع

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

السجن 5 سنوات لسماسرة الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

بعد فتوى "الهلالى".. هل تجوز التضحية بالطيور؟

محمود محيي الدين: إصلاح نظام التمويل العالمي ضروري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام