"الحوار الوطني".. ممثل حزب الكرامة يطالب بانشاء مجلس هيئة للاستثمار

قال أحمد شرف، ممثل الحركة المدنية الديمقراطية عن حزب الكرامة، إنه لا بد من عرض المشكلات وطرحها في البداية، من أجل الوصول الى نتائج مرضية، مشيرًا إلى أن هناك فهم خاطي في سياسات الصناعة ضد السوق الحر، موضحًا أن السوق الحر ليس بالضرورة أن يكون في صالح الدولة.

أضاف ممثل حزب الكرامة خلال كلمته في الجلسة المشتركة بين لجني الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطني، المنعقدة تحت عنوان “السياسات الصناعية” لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة: السوق الآن في وضع حرج، ولا بد من تحديد فقة الاولويات للصناعات هذا يصب في صالح السوق ككل.

أشار إلى أنه فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لا يوجد هناك أي قوانين أو قرارات تصب في مصلحتها، موضحا انه يجب أن تقرر الدولة من الآن وضع قوانين لخدمة هذه الصناعات، مشيرًا إلى أننا لدينا 1‎%‎ من القطاع الخاص يصدر للخارج، مطالبا بوضع قوانين او حوافز استثمار تساعد المصانع على التصدير، موضحًا أنه لا يجوز أن نسبة العمالة والمنشآت الصناعية جميعها تخدم السوق، لافتًا إلى أن الذي يخدم السوق يستورد.

وطالب ممثل حزب الكرامة بانشاء مجلس هيئة للاستثمار لتدعيم الصناعات التصديرية للمشروعات المتوسطة، ووضع السياسات الصناعبة التي تدعم الاستثمار والصناعة وتستهدف التصدير للخارج وجلب العملة الأجنبية.