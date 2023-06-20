الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الصحة خلال تفقده مستشفى الضبعة: دراسة إقامة سكن مخصص للأطقم الطبية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، مستشفى الضبعة المركزى لمتابعة جهود الارتقاء بمنظومة الصحة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع متابعة الجاهزية والاستعداد لاستقبال موسم الصيف السياحى والإقبال على الساحل الشمالي ومطروح وكذلك العمالة بالمشروعات القومية.


وتفقد محافظ مطروح ووزير الصحة، أقسام المستشفى والوقوف على الأجهزة والفرش الذى تم إضافته مؤخرا للمستشفى لتيسير مزيد من الخدمات للمواطنين ومنها إصلاح وصيانة أجهزة التكييف وتركيب عدد 5 تكييف قدرة 5 حصان بقسم الطوارئ وإضافة أسرة لقسم الداخلى لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى بعدد ٢٢ سريرا ليصل إجمالى ٦٥ سرير بالمستشفى منها ٦ سرير عناية و٤ عناية متوسطة. 

 
وخلال الجولة التفقدية وجه وزير الصحة، بدعم المستشفى بمصعد أو أكثر للتيسير على  المرضى وذويهم، كذلك دراسة إقامة سكن مخصص  للأطقم الطبية داخل المستشفى خاصة مع توافر قطعة الأرض وتوفير سيارة إسعاف بالمستشفى لخدمة الأهالي داخل المدينة بالإضافة إلى التمركز على الطريق على بعد ٤ كم لخدمة الطريق مع توفير الموقع والمظلة.

وأشاد محافظ مطروح ووزير الصحة، بما تم من جهود لتدريب فريق التمريض حيث تأكدا من مراجعة عمل شبكة الغاز والمولد الكهربائى بالمستشفى وإصلاح التكيف المركزى فى العمليات خاصة مع إجراء أكثر من ١٠٠ عملية جراحية كل شهر بالمستشفى وما تقدمه من خدمات طبية لأهالي الضبعة حتى رأس الحكمة وكذلك لرواد الساحل والعاملين بالمشروعات القومية والتنموية بالمدينة. 

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أجهزة التكييف الخدمات المقدمة للمواطنين المشروعات القومية والتنموية موسم الصيف السياحي مستشفي الضبعة المركزي محافظ مطروح

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