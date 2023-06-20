ذهبية وفضية وبرونزيتان حصيلة مصر في اليوم الثاني لبطولة إفريقيا للسلاح

اختتمت مساء الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من بطولة إفريقيا للسلاح للكبار "فردي - فرق" والمقامة على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 19 وحتى 23 يونيو الجاري.

وظهرت المنافسة على أشدها خلال منافسات هذا اليوم مع تألق كبير للاعبي المنتخب الوطني لرجال سلاح السيف، وتوهج من نصيب الكينية المجنسة "ألمانية الأصل" والتي حصلت على ذهبية منافسات سلاح سيف المبارزة.

وسيطر لاعبو الفراعنة على منصات التتويج واستطاعوا الفوز بـ4 ميداليات من أصل 8 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.

حيث توج زياد السيسي بذهبية سلاح السيف بعد فوزه على زميله ومواطنه أدهم معتز بنتيجة 15-9، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب كلًا من زميلهما محمد عامر وأبا جيرو لاعب النيجر.

أما على صعيد منافسات فردي سيدات سلاح سيف المبارزة، فتوجت الكينية أليكساندرا ندولو بالميدالية الذهبية عقب فوزها على الجزائرية الباتول طالب بنتيجة 15-5، فيما تشاركت آية حسين والمغربية شلوي بوسفيحة في الميدالية البرونزية.

وبهذه الميداليات، ارتفعت حصيلة الفراعنة خلال يومين لـ9 ميداليات بواقع 3 ذهبيات ومثلهم فضيات إضافة إلى 3 برونزيات أيضًا.

الجدير بالذكر، أن البطولة الإفريقية تشهد مشاركة 21 دولة وهم: "بنين، كوت ديفوار، مالي، موريشيوس، كينيا، الرأس الأخضر، السنغال، جنوب إفريقيا، تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، الكونغو، رواندا، توجو، نيجيريا، بوركينا فاسو، غانا، النيجر، الكاميرون، إضافة إلى مصر البلد المنظم، حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.