"تبون" يشهد فعاليات افتتاح الدورة الـ54 لمعرض الجزائر الدولي

أشرف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بقصر المعارض بالصنوبر البحري على افتتاح الدورة الـ54 لمعرض الجزائر الدولي "فيا".

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، أن “تبون” وصل إلى قصر المعارض الصنوبر البحري للاشراف على فعاليات إفتتاح الطبعة الـ54 لمعرض الجزائر الدولي تحت شعار "الجزائر.. نظرة جديدة وآفاق جديدة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

ويُفتتح معرض الجزائر الدولي "فيا" الـ 54، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 473 شركة جزائرية و165 أجنبية من 30 دولة إفريقية وعربية وأوروبية وأسيوية، ودولتين من أمريكا اللاتينية في حدث يستمر إلى 25 يونيو الجاري.

فعاليات المعرض

وتمثل إيطاليا في هذا الحدث الاقتصادي بـ 13عارضًا، يمثلون قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة، الصناعة، البناء والمنشآت القاعدية الكبرى، تكنولوجيات الإعلام والإتصال، النقل الجوي، الفلاحة والخدمات.

وإلى جانب المؤسسات الأجنبية، يشارك أيضًا 473 عارضًا جزائريًا يتوزعون على 157 مؤسسة عمومية و316 مؤسسة خاصة وينشطون في قطاع الصناعات الالكترونية والكهربائية والأجهزة الكهرومنزلية والصناعات الغذائية والخدمات والصناعات الكيميائية والبتروكيمياء والصناعات الميكانيكية والصناعات التقليدية إضافة إلى قطاع البناء والأشغال العمومية.

وتشارك وزارة الدفاع الجزائرية في هذا المعرض بـ 19 مؤسسة، تمثل وحدات الإنتاج ذات الطابع الاقتصادي في قطاع الصناعة الميكانيكية، النسيج، وبناء السفن.

ووفق وسائل الاعلام الجزائرية، سيشهد الحدث لأول مرة "إطلاق صالون جزائري رقمي لعرض القطاعات الاستراتيجية الخمسة التي تعول عليها الجزائر، لتحقيق وثبة اقتصادية خارج قطاع المحروقات، والمتمثلة في قطاعات الصناعة بكل شعبها، الفلاحة، الطاقات المتجددة، وتكنولوجيات الاعلام واقتصاد المعرفة وقطاع السياحة".

وأشارت وسائل الإعلام الجزائرية إلى أنه على هامش المعرض، ستنظم عدة محاضرات اقتصادية تقدمها سفارة إيطاليا في الجزائر، ولقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وممثلي المؤسسات الاقتصادية الدولية المشاركة في المعرض.