مدبولى: "الاتصالات" أحد أهم القطاعات الواعدة فى الاقتصاد المصرى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس كريم بيبي تريكي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في جمهورية الجزائر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير حميد شبيرة، سفير الجزائر لدى مصر.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالمهندس كريم بيبي تريكي، مُعربًا عن تقديره العلاقات التاريخية والأخوية الممتدة التي تربط مصر والجزائر الشقيقة، مؤكدًا المكانة التي تحظى بها دولة الجزائر لدى الشعب المصري.

وطلب رئيس الوزراء نقل تحياته لأيمن بن عبدالرحمن، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، مشيرا إلى التنسيق المتبادل بينهما منذ لقائهما خلال اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الجزائرية في يونيو ٢٠٢٢.

وأشاد رئيس الوزراء بمذكرة التفاهم الموقعة اليوم مع الجانب الجزائري في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، التي تشمل تبادل الخبرات فيما يخص إعادة هيكلة القطاع وإصلاحه، والتشاور فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية والتشريعية الخاصة بالقطاع، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، وذلك ضمن مجموعة أخرى من مجالات التعاون بموجب مذكرة التفاهم.

وأشار مدبولي إلى أن قطاع الاتصالات يُعد أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، الذي قطعت مصر فيه شوطًا كبيرًا للغاية، كما أن الحكومة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع، في إطار رؤيتها حتى عام 2030، وتحرص على زيادة صادرات مصر من هذه الصناعة المهمة.

وأضاف: الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يحرص على المتابعة الدورية لخطة الدولة في قطاع الاتصالات، ويعقد من أجل هذا اجتماعات بصفة مستمرة معي ووزير الاتصالات للوقوف على ما تم إنجازه، وما سيتم تنفيذه خلال الأعوام المقبلة.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن زيارة الوزير الجزائري كانت مثمرة للغاية، حيث تمت مناقشة العديد من ملفات التعاون.

وأضاف: تناقشنا معا حول تحقيق التكامل في مراكز البيانات، وشبكة الاتصالات الدولية، وتوافقنا على ضرورة توسيع الخدمات البريدية بين البلدين، تيسيرًا على أهالينا في مصر والجزائر، مثنيًا على الجهود المثمرة التي تبذلها الجزائر في مجال تشجيع الشركات الناشئة، ووصفها بأنها تجربة مُهمة.

وفي غضون ذلك، تقدم المهندس كريم بيبي تريكي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري بالشكر لرئيس الوزراء ولوزير الاتصالات على حفاوة الاستقبال منذ قدومه إلى مصر والوفد المرافق له.

ونقل تحيات الوزير الأول لجمهورية الجزائر للدكتور مصطفى مدبولي، وللشعب المصري الشقيق.

وقال إن هذه بالنسبة له هي أول زيارة ثنائية لأية دولة منذ توليه منصبه، وقد جاء اختيار مصر بشكل انتقائي لما يتقاسمه البلدان من تاريخ وانتماء مشترك، قائلًا: ما حفزني كذلك على زيارة مصر الشقيقة هو ما نتقاسمه من طموحات من أجل تمكين شبابنا من خلال التكنولوجيات الحديثة.

وأضاف أن كل ما حضره من اجتماعات أو لقاءات على مدار اليومين الماضيين كان مثمرًا للغاية، كما أنه أتيح له خلال هذه الزيارة الاطلاع على الكثير من المشروعات التي نُفذت في مصر.

وهنأ في هذا الإطار، الدولة المصرية على ما تم إنجازه على مدار الفترة الماضية، إذ أحرزت الحكومة المصرية إنجازات واضحة في مجال البنية التحتية والإنشاءات، تعد مفخرة كبيرة للمصريين وكذلك لكل عربي.

وأثنى الوزير الجزائري على توقيع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك في مجال الاتصالات، مضيفًا أنه بدءًا من الغد سيتم تشكيل آلية متابعة من خلال اللجنة المشتركة لتقييم التقدم في التنفيذ.