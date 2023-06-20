الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يعتمد لوحات مشروع تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز كوم أمبو

محافظ أسوان
محافظ أسوان

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لوحات مشروع تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز كوم أمبو بإجمالى عدد (115) كتلة عمرانية تشمل كافة المستويات الإدارية. 

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، وأيضاً المهندس سيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، وكذا شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو. 

 

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن اعتماد لوحات مشروع تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز كوم أمبو جاء ضمن جهود المحافظة فى هذا الاتجاه، ووفقاً للجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ، وعضوية رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ومدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، وكافة المعنيين بالوحدة المحلية، وكذلك الجهات المعنية من مديرية الزراعة وحماية الأراضى، ليصبح بذلك مركز كوم أمبو هو رابع مركز على مستوى المحافظة قد أنهى إجراءات تدقيق وتوقيع بيانات التقسيم الإدارى لكافة القرى والتوابع على مستوى المركز. 

 

وأوضح اللواء أشرف عطية، أنه وفقاً لبيانات التقسيم الإدارى الذى تم اعتماده منذ أكثر من عام بقرار المحافظ رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠٢١ ، ونشرها بالوقائع المصرية تصبح محافظة أسوان المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية فى تدقيق بيانات التقسيم الإدارى بكافة مستوياته ( مدينة – قرية - توابع ) وتعميم هذه البيانات على كافة الجهات المعنية. 

 

ووجه محافظ أسوان الشكر لجميع أعضاء اللجنة لما بذلوه من جهود متواصلة أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز، مع توجيه إدارة التخطيط العمرانى بسرعة إرسال هذه اللوحات إلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للعمل بها. 

 

أسوان التخطيط العمراني الهيئة العامة للتخطـيط العمرانـى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مشروع تدقيق الكتل العمرانية

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