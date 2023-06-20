بالتزامن مع بداية الصيف.. أشهر 10 روايات رومانسية تصدرت محركات البحث

تصدرت 10 روايات رومانسية مؤشرات البحث العالمية خلال هذه الساعات، مع بداية فصل الصيف، وتعد الروايات الرومانسية من أكثر الروايات التي يقبل عليها جمهور القراء.

والروايات العشر التي تصدرت مؤشرات البحث تجمع بين الأجيال المعاصرة ورواد الرعيل الأول من الكتاب والروائيين.

"الدستور" ترصد خلال السطور التالية أشهر 10 روايات رومانسية تصدرت مؤشرات البحث خلال هذه الساعات لعشاق القصص العاطفية.

عصر الحب

هي رواية للكاتب لأديب نوبل نجيب محفوظ، وهي من أفضل الروايات الرومانسية العربية والأكثر جذبًا للقراء الكبار والشباب، قام محفوظ بنشرها عام 1980، وتعد إحدى الروايات القليلة عند الكاتب التي تصير فيها المرأة الشخصية المحورية في الرواية.

رواية قصة حب

رواية للكاتب الدكتور يوسف إدريس صدرت عن دار نهضة مصر عام 1957 وتدور أحداثها في القاهرة، يناير 1952، حول قصة حب في القاهرة في أوائل عام 1952، بعد أن تركزت القوات البريطانية عام 1947 في منطقة السويس، وأسفر هجوم شنته القوات البريطانية في 25 يناير 1952 على مركز للشرطة المصرية عن سقوط عدد كبير من الضحايا المصريين.

ليالي ودموع أطياف

مجموهة من القصص القصيرة العاطفية للكاتب يوسف السباعي، تدور حول أصدقاء الصبا، وقصص لبعض الأصدقاء المقربين، وقصص أخرى من واقع الحياة.

رواية أنا قبلك

رواية رومانسية كتبتها جوجو مويس، نُشرت لأول مرة في الخامس من يناير عام 2012 في المملكة المتحدة، وهى تتحدث عن قصة حب بين شاب وفتاة، ورصدت المؤلفة الكثير من مواقف التضحية التي قامت بها الفتاة.

الحب في زمن الكوليرا

تعد رواية الحب في زمن الكوليرا ‏ من أشهر الروايات التي لاقت قبولًا كبيرًا من جانب القراء خلال السنوات الماضية، هي رواية للكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز الحائز على جائزة نوبل، نُشرت لأول مرة باللغة الإسبانية في عام 1985.

تحت سماء كوبنهاغن

من ضمن الروايات الرومانسية التي تصدرت مؤشرات البحث رواية العراقية حوراء النداوي، صدرت الرواية لأوّل مرة عام 2010 عن دار الساقي في لندن، وهى أيضا تتحدث عن قصة حب بين شاب وفتاة وتدور أحداثها بعدة مصاعب.

هيبتا

صنفت في بعض السنوات على أنها الأكثر مبيعًا، فهى رواية للكاتب محمد صادق تتحدث عن السبع مراحل في العلاقات العاطفية، وحازت على لقب أفضل رواية في عام 2014 من مكتبات ألف وفيرجن ميجا ستورز في مصر، وصلت للطبعة الخامسة والأربعون، تم تحويلها لفيلم سينيمائي هيبتا عام 2016 بطولة ماجد الكدواني وعمرو يوسف وياسمين رئيس ودينا، ونجح الفيلم نجاحًا كبيرًا.

الحب في المنفى

من الروايات التي يبحث الناس عنها "الحب في المنفى" رواية للأديب بهاء طاهر، الرواية خيالية ولكن من خلالها ذكر الكاتب عدد من الوقائع الحقيقية، كقصة تعذيب بيدرو ومصرع شقيقه فريدي في تشيلي، وما حدث في عين الحلوة بجنوب لبنان حسب شهادة الممرضة النرويجية.

رواية ذاكرة الجسد

رواية من تأليف الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي، وهي حائزة على جائزة نجيب محفوظ للعام 1998. صدرت سنة 1993 في بيروت، تدور أحداث المسلسل حول "خالد" الرسام الذي فقد ذراعه أثناء الحرب ويقع في غرام فتاة جميلة هي ابنة مناضل جزائرى.

أحببتك أكثر مما ينبغي

وهى من أكثر الروايات التي رغب الجمهور في معرفة تفاصيلها، رواية صادرة عام 2009 للكاتبة السعودية أثير عبد الله النشمي، تتحدث عن الأمان في العلاقة العاطفية وكيفية الحصول عليه، فقد عبرت الكاتبة في الرواية عن حالة الحب الذي يختلجه التناقض في أعماق المرأة التي تصارع للحفاظ على استمرارية الحب على حساب تنكرها لإدراكها بتلاعب الطرف الأخر ووعيها بأنها لن تحصل على أمانيها معه.