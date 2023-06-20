في ذكرى ميلاده.. "أحمد بدير" نجم المعادلة الصعبة

موهبته وفطرته الفنية التي وُلد بها، كانت السبب في نجاحه في عالم الفن، رغم عدم دراسته بشكل أكاديمي، ولكن حبه للفن وشغفه به، نجح في استمراريته لأكثر من 50 عاماً، ولا يزال يمتعنا، إنه القدير أحمد بدير والذي يحتفل اليوم 20 يونيو، بميلاده الـ 78.

نجح أحمد بدير، منذ ظهوره الأول في دور صغير في فيلم "العصفور" ليوسف شاهين خلال فترة السبعينات، في تجسيد العديد من الأدوار، ولكن أدواره الكوميدية كان لها طعم ومذاق خاص، استطاع من خلالها أن يتألق بخفة دمه وأسلوبه المميز، ليلقب بـ نجم المعادلة الصعبة.

تجسيده لشخصية الشاويش عبدالعال في مسرحية “ريا وسكينة” مع النجمتين شادية وسهير البابلي، كانت بمثابة شهادة ميلاد حقيقية له في عالم الكوميدية، لينطلق بعدها فى بطولات المسرح، منها مسرحيات على الرصيف، جوز ولوز، وراء كل مجنون وأمراء ، فى بيتنا حسنين، وأيضاً مسرحية مرسى عاوز كرسى.

وبجانب تألقه في الأدوار الكوميدية، إلا أنه أبدع في تجسيد العديد من الأدوار ما بين المحتال، الفلاح البسيط، والمحامي، والصعيدي، وغيرها من الأدوار، إلى أن بلغ قطار مشواره الإبداعي محطة تجسيده لشخصية المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 3".

ويقول أحمد بدير، في تصريحات تليفزيونية، عن تجسيده لـ دوره لمشير محمد حسين طنطاوي، أنه عند إبلاغه باختياره لأداء الدور تفرغ لمعرفة كل تفاصيل شخصيته حتى يتمكن من تقمصها وإتقانها في هذا العمل التاريخي الذي يروي لحظات مهمة وحرجة من تاريخ مصر، مؤكدا أن ما ساعده على تقمص الشخصية أنه عايش تلك الفترة لحظة بلحظة ويتذكر كل تفاصيلها جيدا، كما أعرب عن سعادته وفخره بأداء دور رجل أنقذ مصر من مصير مؤلم وقاس.

