حبس 18 متهمًا عامين فى مشاجرات بالأميرية

قضت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، اليوم الثلاثاء، حبس 18 متهمًا بالسجن سنتين مع الشغل بتهمة البلطجة وحيازة سلاح أبيض، في 4 قضايا مختلفة.



تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الأميرية، بلاغًا من الأهالى بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح التى أصدرت قرارها السابق.