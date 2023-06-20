3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق وحدة سكنية في بورسعيد.. وإنقاذ مُسنّة

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق داخل وحدة سكنية بمنطقة القابوطي نطاق حي الضواحي، وإنقاذ سيدة مُسنّة من الاختناق بسبب الدخان المتصاعد الكثيف.

وتلقت الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالدور الأخير بلوك ١٧ تسكنه سيدة في العقد السادس من العمر وتصاعد الدخان الكثيف، وعلى الفور، تم الدفع بفريق وبثلاث سيارات إطفاء بقياده العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء بالحماية المدنية، حيث وصل الفريق خلال دقائق وتمت السيطرة على الحريق وإخمادة قبل أن يمتد إلى الوحدات السكنية المجاورة.

كما تم إنقاذ المصابة "جيهان أحمد حامد محمد"، وتبلغ من العمر ٦٠ عامًا، فاقدة للوعي نتيجة اختناق، وتم نقلها إلى مستشفى الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتلقي العلاج والحالة العامة لها مستقرة.

وعمل فريق الإطفاء على تبريد آثار الحريق؛ لضمان عدم تصاعد النيران مجددًا أو تصاعد أدخنة قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.

وتلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا من العقيد شريف العربي، مدير إدارة الحماية المدنية ببورسعيد بالحريق، ووجّه على الفور، بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحريق، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.