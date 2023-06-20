الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق وحدة سكنية في بورسعيد.. وإنقاذ مُسنّة

سيارات إطفاء للسيطرة
سيارات إطفاء للسيطرة على حريق

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق داخل وحدة سكنية بمنطقة القابوطي نطاق حي الضواحي، وإنقاذ سيدة مُسنّة من الاختناق بسبب الدخان المتصاعد الكثيف.

وتلقت الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالدور الأخير بلوك ١٧ تسكنه سيدة في العقد السادس من العمر وتصاعد الدخان الكثيف، وعلى الفور، تم الدفع بفريق وبثلاث سيارات إطفاء بقياده العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء بالحماية المدنية، حيث وصل الفريق خلال دقائق وتمت السيطرة على الحريق وإخمادة قبل أن يمتد إلى الوحدات السكنية المجاورة.

كما تم إنقاذ المصابة "جيهان أحمد حامد محمد"، وتبلغ من العمر ٦٠ عامًا، فاقدة للوعي نتيجة اختناق، وتم نقلها إلى مستشفى الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتلقي العلاج والحالة العامة لها مستقرة.

وعمل فريق الإطفاء على تبريد آثار الحريق؛ لضمان عدم تصاعد النيران مجددًا أو تصاعد أدخنة قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.

وتلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا من العقيد شريف العربي، مدير إدارة الحماية المدنية ببورسعيد بالحريق، ووجّه على الفور، بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحريق، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

الاختناق التحقيق الحماي الحماية المدنية الحماية المدني الدخان الكثيف

الأكثر قراءة

مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية تعلن موعد التقديم للدفعة الجديدة

قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 والقوى العاملة للقطاع الخاص

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

وزير الصحة ومحافظ مطروح يتفقدان مستشفى العلمين النموذجي (صور)

مدبولى: "الاتصالات" أحد أهم القطاعات الواعدة فى الاقتصاد المصرى

"الدستور" تكشف: لماذا تأخرت وزارة البيئة في تركيب أجهزة رصد وتتبع القروش؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام