الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

المركز القومي للترجمة يطلق النسخة الثالثة من مسابقة كشاف المترجمين

القومي للترجمة
القومي للترجمة

‏‎ أعلن المركز القومي للترجمة تحت رئاسة الدكتورة كرمة سامي، وبمناسبة اقتراب العيد القومي لمحافظة الإسكندرية،   عن مسابقة تُخصص لترجمة مختارات  من النصوص الإبداعية لشعراء مدينة الإسكندرية وكتّابها

‏‎وتأتي المسابقة في إطار الاحتفاء بمبدعي مدينة الإسكندرية وبعيدها القومي في 26 يوليو. 

وتستهدف مبادرة المركز القومي للترجمة "كشاف المترجمين" اكتشاف المواهب الشابة من المترجمين والمترجمات في جمهورية مصر العربية.

‏‎وأوضح المركز عن كيفية التقديم فذكر أن النصوص سوف تطرح على على شبكة المعلومات الخاصة بالمركز القومي للترجمة على مواقع التواصل الاجتماعي 

‏‎ النصوص المطروحة للترجمة هي:

‏‎1. نص (بحري الذي أعرفه) للكاتب والروائي محمد جبريل

‏‎2. نص (سيدي بشر) للكاتب والروائي أحمد فضل شبلول

‏‎3. قصيدة (هي إسكندرية) للشاعر جابر بسيوني

‏‎4. قصيدة (التحدي) للشاعر فوزي خضر

‏‎5. قصيدة (وصايا أبوللو) للشاعر فؤاد طمان

‏‎وعلى من يرغب في المشاركة بالمسابقة التواصل عبر البريد الالكتروني التالي: [email protected]

‏‎ يرسل المشارك ترجمته مكتوبة بخط simplified Arabic بنط (14)، بصيغتين word  وpdf، بالإضافة إلى سيرة ذاتية باللغة العربية متضمنة (الاسم رباعي، تاريخ الميلاد،المحافظة، المؤهل العلمي، الوظيفة، بيانات التواصل) على البريد الإلكتروني أعلاه.

‏‎ إرسال الأعمال المشاركة في المسابقة يكون خلال الفترة من 25 يونيو إلى 10 يوليو 2023.

‏‎ثانيا: الجوائز:

‏‎ تُمنح مجموعة قَيّمة من إصدارات المركز للفائزين بالإضافة إلى شهادات تقدير، كما ترفع أفضل الترجمات على شبكة المعلومات.

 

المركز القومي للترجمة كرمة سامي العيد القومي لمحافظة الإسكندرية مسابقة ت خصص لترجمة مختارات مدينة الإسكندرية

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