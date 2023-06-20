الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار من النيابة ضد المتهمين بقتل شاب بسبب لعب الأطفال فى دار السلام

جريدة الدستور

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل جارهما في مشاجرة بسبب لعب الأطفال.

كان تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بوجود مشاجرة ومتوفي بدائرة قسم شرطة دار السلام وبالانتقال والفحص، تبيّن نشوب مشاجرة بين أحد الأشخاص توفي متأثرًا بإصابته بجرح نافذ بالصدر، وبين شخصين، جميعهم مقيمون بدائرة القسم بسبب خلاف بين الطرفين حول الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته.
وأمكن ضبط الطرف الثاني وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة دار السلام الجزئية التحقيقات حبس لعب الأطفال جار

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