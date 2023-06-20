الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفلها بالشرقية إلى الخميس المقبل

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل محاكمة  المتهمة بقتل طفلها وطهيه وأكله بالشرقية، لجلسة الخميس القادم، للمرافعة.

ولم تتوقف المتهمة عن الضحك أثناء جلسة محاكمتها، حتى سألها القاضي عن سبب الضحك المتواصل الذي أثار دهشة هيئة المحكمة والحضور في الجلسة.

ورد عم المتهمة خلال جلسة المحاكمة على سؤال حول الحالة المادية، وأنها قد تكون دافعًا لارتكاب ابنة شقيقه الجريمة، بأنها "لم تكن تُعاني ضيقًا ماديًا، حيث إنها كانت قد باعت أكثر من 17 قيراطًا من ميراثها".

وخلال جلسات المحاكمة السابقة قالت المتهمة إن ما قامت به كان بسبب “سحر” أجراه أحدهم لها، وأنها كانت تحت تأثير ذلك العمل.

أجيل محاكمة الخميس القادم الصفة التشريحية القضية رقم 8 المستشار سلامة جاب الله تاجيل محاكمة المتهم

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