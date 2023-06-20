الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى| جودة عبدالخالق: يجب تقليل الاستيراد ودمج الصناديق الخاصة

جودة عبد الخالق
جودة عبد الخالق

قال الدكتور جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن ملف إدارة المالية للدولة، شديد الخطورة، مقترحًا إصدار تقرير عن لجنة الدين العام وعجز الموازنة، تحت عنوان الإصلاح المالي.

وأضاف خلال كلمته باللجنة: النظام المالي في مصر يمر بالعديد من العراقيل، فيجب إجراء إصلاح مالي شامل لحماية الأجيال القادمة.

وأكمل أن الإصلاح المالي له عدة جوانب منها الانضباط فلا يوجد انضباط في الديون ولا الإيرادات، فيجب أن يكون هناك انضباط في كل ما يخص السياسة المالية، مؤكدًا أن الموازنة العامة تقل عن نصف المالية العامة للدولة، مقترحًا دمج الصناديق الخاصة.

وتابع أن هناك ضغوطًا تسببها السياسة النقدية، فالسياسة المالية تتضمن عدة أخطاء خلال الفترة الماضية، خاصة في التعامل مع قضيتي سعر الفائدة وسعر الصرف، فيجب إصلاح ما أعوج من مالية الدولة، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالشمول المالي فيجب النظر للمصانع المتوقفة وتقليل الحاجة من الاستيراد.

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