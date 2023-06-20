الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بمشاركة 100 نادٍ.. "رياضة النواب" تبحث آليات حماية الأندية الشعبية من الاندثار

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اجتماعا، بعد قليل، بمشاركة ممثلي 100 نادٍ وعدد من رؤساء الأندية الشعبية؛ لمناقشة كيفية دعم الأندية الشعبية وإنقاذها من الأزمات التي تلاحقها.

وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة حريصة على دعم الأندية الشعبية والجماهيرية حتى لا تندثر بمرور الزمن، خاصة أنه ليس لها موارد كافية وتواجهها عقبات كبيرة.

وأشار إلى أن اللجنة طوال دور الانعقاد حريصة على فتح ملف دعم الأندية الجماهيرية، لا سيما أنها أندية مظلومة في الموارد ونسعى لمساعدتها.

يذكر أن رئيس لجنة الشباب أوصى خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرال الهريدي، بشأن الأزمة المالية التي يتعرض لها نادي الإسماعيلي، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن إنقاذ نادي الإسماعيلي من الانهيار والوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الانهيار- بعقد اجتماع، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، وممثلي الأندية الشعبية؛ لبحث دعمها والعمل على إنقاذ تلك الأندية.

وشهد اجتماع الأسبوع الماضي تأكيد النائبة ميرال الهريدي أن مسألة دعم نادي الإسماعيلي بمثابة قضية أمن قومي، خاصة أنه يمثل الحياة لأبناء محافظة الإسماعيلية، مطالبة بضرورة محاسبة رؤساء مجالس الإدارات السابقة التي تسببت في وصول النادي إلى تلك الحالة التي يعاني منها حاليا.

وعقّب وكيل وزارة الشباب بمحافظة الإسماعيلية على مطالب النائبة ميرال الهريدي بمعاقبة رؤساء مجالس الإدارة الذين تسببوا في انهيار النادي، مؤكدا أن مديرية الشباب اتخذت إجراءات فعلية لمحاسبة مجالس الإدارات السابقة التي ارتكبت مخالفات تسببت في تردي أوضاع النادي.

وهو ما اتفق معه أيضا النائب أحمد دندش، الذي أكد أن تشجيع نادي الإسماعيلي أهم لأبناء المحافظة من الأكل والشرب، وهو ما يتطلب تقديم كل الدعم اللازم من الحكومة للنادي.

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